"Sair pelo meu pé? Esta crise não tem nada a ver comigo", diz Jorge Jesus sobre situação no Benfica

"Não vou sair por pé nenhum, pois não me sinto responsável por esta crise do Benfica, nem eu nem os jogadores", disse Jorge Jesus.

"Esta crise do Benfica não tem nada a ver comigo, pois eu não treinava os jogadores, não tem nada a ver com eles. Disseram que os meus jogadores não corriam. Não suavam como? Eles estavam doentes, vinham de uma doença que ninguém controla. Teve 12 atletas de fora com covid. A equipa técnica teve várias sessões de trabalho que não deu à equipa. Por outro lado, falo de coisas que é normal vocês não saberem, eu é que treinei, os meus jogaodes são monitorizados todos os treinos e jogos, controlados, sabemos o rendimento que o jogador e a intesidade do jogador que treina. Está aqui um jogador que teve covid [Pizzi], façam-lhe a pergunta sobre as dificuldades que teve", sublinhou o treinador.

"Sair pelo meu pé? Esta crise não tem nada a ver comigo", disse esta quarta-feira Jorge Jesus sobre a situação atual do Benfica. O técnico dos encarnados voltou a culpar a Covid-19 pela fase atual menos conseguida do clube da Luz.Jorge Jesus reforçou o facto de praticamente todo o plantel ter estado infetado e pediu aos adeptos para darem "carinho" aos jogadores e plantel. O técnico sublinhou que acredita no projeto dos encarnados e tirou as culpas do seu trabalho, dos jogadores, da estrutura e do presidente, apesar dos maus resultados.