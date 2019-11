"Saiu o que eu não queria ter dito": Sérgio Conceição comenta expressão polémica na Madeira

Sérgio Conceição foi este sábado questionado sobre as declarações que fez no no final do jogo com o Marítimo, nomeadamente os termos que utilizou."O que aconteceu já foi dissecado por nós. Digo-vos sinceramente que quanto ao jogo o meu sentimento é o mesmo. Agora quanto às palavras ditas, não saiu o que eu queria ter dito. Antes de ser treinador sou adepto do FC Porto. São eles que fazem a grandeza deste clube. Sinto, desde que cheguei aqui, que sou muito acarinhado e apoiado pelos adeptos", referiu na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Aves.Quando lhe perguntaram se recebeu alguma reprimenda interna, Sérgio Conceição afirmou que mais nada havia a acrescentar sobre o assunto.