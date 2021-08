Salário afasta Umtiti do Benfica

O elevado salário que o defesa-central Samuel Umtiti aufere no Barcelona inviabiliza a possibilidade de prosseguir a carreira no Benfica, hipótese colocada na mesa após conhecer-se a extensão da lesão do belga Vertonghen.O internacional francês, nascido nos Camarões, ganha cerca de 7 milhões de euros limpos por época (perto de 13 milhões brutos), números completamente fora da realidade do emblema da Luz e de qualquer clube português. Segundo apurou o, Umtiti, de 27 anos, vê com agrado uma mudança de ares e, como tal, estaria até disposto a baixar o salário. Mas nunca para valores abaixo da fasquia dos 5 milhões de euros anuais. Ainda assim, bem acima das possibilidades do Benfica.