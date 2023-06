O elevado salário de Rafael Camacho está a dificultar a colocação do jogador, que não entra nos planos do Sporting para a próxima época após o fim do empréstimo aos gregos do Aris. Quando assinou pelos leões em 2019, o avançado de 23 anos ficou com um ordenado progressivo. Agora que vai entrar no último ano de contrato, Camacho terá direito a receber 1,7 milhões de euros limpos, ficando com o vencimento mais elevado do plantel.









Como o jogador não conta para Rúben Amorim e implica uma despesa elevada (3,4 milhões de euros brutos, acima do tecto salarial imposto por Frederico Varandas já depois de Rafael Camacho ter sido contratado), a SAD quer vendê-lo neste verão, até porque a partir de janeiro poderá assinar a custo zero por outra equipa.

Camacho tem clubes interessados, mas nenhum paga o que o Sporting pede (7 milhões de euros e 10% de uma futura venda) face ao investimento paralelo no salário citado. Caso se revele impossível vender o jogador, o CM sabe que a SAD admite nova cedência, de modo a poupar no salário, ou a rescisão, se o jogador aceitar uma indemnização menor.