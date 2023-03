O salário de Otamendi é o principal entrave à renovação do contrato com o Benfica, que termina no fim de junho. O defesa, apurou o Correio da Manhã, gostaria de continuar em Lisboa, mas não está disposto a suportar uma perda de rendimento.



Por temporada, o Benfica paga 2 milhões de euros líquidos a Otamendi, mas o rendimento anual do internacional argentino ascende a 4,2 milhões de euros.









