Os responsáveis do departamento de futebol do FC Porto encaram com bons olhos o regresso de João Moutinho. Mas para isso, apurou o CM, será preciso o médio baixar o ordenado e, acima de tudo, Sérgio Conceição aprovar a contratação.



Moutinho, que em setembro completa 36 anos, é um jogador livre após ter terminado contrato com o Wolverhampton.









