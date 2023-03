A remuneração sem prémios dos administradores do FC Porto aumentou 18,7% no 1.º semestre desta temporada. Em resposta a uma notícia do CM, a Comissão de Vencimentos da SAD portista revelou que, dos 2,967 milhões de euros recebidos pelos órgãos sociais entre julho e dezembro do ano passado, 1,6 milhões de euros eram relativos ao “prémio anual de gestão” pelo título nacional em 2021/22 e consequente acesso à Liga dos Campeões.









Como não foi revelado que tenham sido pagos mais prémios (conquista da Supertaça ou desempenho desportivo na Champions), sobram 1,367 milhões de euros. Tal implica um aumento de 216 mil euros (18,7%) face aos 1,151 milhões de euros que os administradores receberam na primeira metade da época 2021/22.

Os órgãos sociais da SAD do Benfica custaram mais 198 mil euros (73,3%) e a administração do Sporting recebeu mais 16 mil euros (3,7%).