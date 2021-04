O salário médio no futebol profissional desceu praticamente 19 mil euros no espaço de uma temporada. Segundo o anuário da Liga Portugal (LPFP), os clubes da I e II Ligas e a LPFP empregaram 3163 pessoas em 2019/20, entre jogadores, treinadores e funcionários afetos às áreas de suporte, gestão e administração do futebol (ver infografia).









O aumento de 20,7% no número de trabalhadores na época passada face a 2018/19 não implicou um crescimento proporcional dos gastos com vencimentos, que só subiram 1%, de 304 milhões de euros para 307 milhões. Daqui resultou que a despesa anual por trabalhador desceu de 115 986,26 € para 97 059,75 €, uma redução de 18 926,51 €.

Ao todo, os futebolistas receberam mais 6 M € (244 M € em vez de 238 M €) e o seu salário médio aumentou ligeiramente de 155 251,14 € para 155 315,08 €. Já os treinadores receberam menos 3 M € (28 M € em vez de 31 M €). Com mais técnicos sob contrato e uma despesa menor, o vencimento médio neste grupo profissional nem chegou aos 96 mil euros, quando antes superava os 112 mil euros.

Salário médio no futebol profissional baixa 19 mil euros





Mas é nos outros funcionários que se verifica a maior surpresa: a despesa foi exatamente igual (35 M €) quando estavam empregadas mais 488 pessoas.