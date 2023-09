Salários da SAD do Benfica custam 1,2 milhões de euros

O Benfica gastou praticamente 1,2 milhões de euros com a administração da SAD na época passada. Nunca antes os salários dos administradores tinham superado a fasquia do milhão de euros.



O exercício 2022/23 é o primeiro completo com o Conselho de Administração alargado a nove membros. Mas esse não é o principal motivo para o aumento da despesa, uma vez que os elementos não executivos (Maria Gabriela Martins, que entretanto se demitiu, Maria do Rosário Correia, Maria Rita Nunes e António Pires Andrade) custaram 185 mil euros, mais 119 mil euros do que na época passada (quando só cumpriram metade do exercício).









