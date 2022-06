O FC Porto já fez uma primeira abordagem por David Carmo, mas segundo apurou o CM, ainda não formalizou qualquer proposta pelo central do Sp. Braga. O interesse é real e o negócio tem pernas para avançar. Mas a SAD azul-e-branca terá de contar com a intransigência de António Salvador, presidente do emblema minhoto, que tem feito saber que não libertará facilmente o jogador de 22 anos.









