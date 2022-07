António Salvador, presidente do do Sp. Braga, publicou um comunicado insurgindo-se contra as “insinuações” provocadas pelas cláusulas por objetivos aquando da venda de David Carmo ao FC Porto.



“Em momento algum o Braga pode pactuar com insinuações sobre as suas práticas e os seus interesses. Nunca, em quase 20 anos na presidência, permiti que qualquer contrato celebrado com terceiros interferisse com treinadores e jogadores”, escreveu o líder minhoto.









