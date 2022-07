Sp. Braga nega Ricardo Horta no FC Porto

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, nega qualquer negociação tendente à venda de Ricardo Horta. "Nem com o Benfica, nem com qualquer outro clube".



Sobre notícias de um possível interesse do F. C. Porto na contratação do capitão arsenalista, Salvador disse que a pergunta tem de ser colocada a Pinto da Costa. "Todos os clubes querem contratar grandes jogadores e o Ricardo Horta é um dos melhores jogadores portugueses, pelo que é natural que haja interesse", disse o presidente do Sp. Braga, assegurando que "o Braga não está interessado em vender o Ricardo Horta, não tem qualquer interesse nisso. Quem o quiser comprar, tem de pagar o valor dele".

Ver comentários