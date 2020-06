Salvador pretende público na bancada do Sporting de Braga

O presidente do Sp. Braga está convencido de que os adeptos do seu clube ainda voltarão esta época às bancadas para ver a equipa treinada por Custódio Castro.Mas, para que se atinja esse objetivo, é determinante "demonstrar a todo o País que o futebol tem agentes e adeptos com responsabilidade social", afirmou ontem António Salvador."Ganhar, nesta altura, não é só marcar mais um golo do que o adversário", advertiu Salvador, que sublinha: "É imperioso que o futebol transmita uma imagem de rigor e de confiança, porque é sabido que esta retoma de competições se fará sob o escrutínio das autoridades sanitárias e que só uma resposta competente e cabal pode permitir que voltemos a ter, tão depressa quanto possível, aquele que é um dos elementos essenciais do jogo, que é o seu público."Recorde-se que Carlos Pereira, presidente do Marítimo, já defendera noque os estádios deveriam ter 30% da sua lotação preenchida.O presidente bracarense lembra a importância de retomar a I Liga e alerta: "Seria muito difícil de compreender que o futebol não conseguisse demonstrar os níveis de organização que têm permitido o regresso de tantos outros setores."Quanto à liderança da Liga de Clubes, António Salvador explica que o clube que dirige será, como sempre foi, "intransigente na defesa das nossas posições, sem lóbis e sem alinhamentos que não sejam apenas a defesa do Sp. Braga"."Não sei responder se os estádios vão ter ou não pessoas, porque isso vai depender muito de uma avaliação rigorosa e de medir os prós e os contras", disse ontem a diretora-geral da Saúde.Graça Freitas revelou que o dilema com o público nas bancadas não é o número de pessoas, mas sim outros fenómenos, como as comemorações dos golos e as entradas e saídas de adeptos.Daí que, como oavançou, a Liga aponte, sobretudo, para a abertura dos camarotes, onde seria mais fácil resolver estes problemas.