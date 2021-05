Salvador volta a apontar ao título na festa do Sp. Braga com a Taça de Portugal

A emoção tomou conta dos discursos, esta segunda-feira à tarde, nos Paços do Concelho, na receção oficial à equipa do Sp. Braga, vencedora da Taça de Portugal. E o presidente da câmara lembrou que só falta fazer o que ainda não foi feito: "Ganhar o campeonato nacional."O primeiro a verter uma lágrima foi o treinador Carlos Carvalhal. "Eu nunca… se calhar talvez em sonhos...pensava estar a viver um dia como este. Gostei sempre do clube, vem de bebé de colo", disse o técnico, falando do grande orgulho que sente em ter ganhado um troféu importante à frente da equipa principal do clube do coração.Quem também ficou com a voz embargada foi o presidente (há dias reeleito) António Salvador. Sobretudo na hora de lembrar "os que muito trabalham longe das luzes da ribalta". Destacou que o Sp. Braga é "um clube com objetivos realistas", mas com objetivos ambiciosos. "Acreditava que até ao centenário podíamos ser campeões. Nunca prometi nada mas acredito sempre que é possível", acrescentou.E foi nesta linha que o presidente da câmara, Ricardo Rio, lançou o grande desafio: "Só falta fazer o que ainda não foi feito: logo em agosto conquistar a Supertaça e numa próxima época, tão cedo quanto possível, conquistar o campeonato nacional." A receção na câmara não foi acompanhada pela presença dos adeptos, que mereceram uma palavra elogiosa de Salvador pela forma "segura" como festejaram nas ruas.