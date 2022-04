Salvio procurado pela polícia. Ex-mulher acusa antigo jogador do Benfica de a atropelar

Salvio está a ser procurado pela polícia depois de um incidente com Magali Aravena, ex-mulher do atleta e mãe dos seus dois filhos, avança o Olé.Magali Aravena terá encontrado Salvio com outra mulher no carro e na sequência disso assegura que o jogador a atropelou.Fontes policiais confirmam a ocorrência na última madrugada e dizem que ainda não foi possível localizar o futebolista. A modelo ficou ferida e foi transportada para o hospital.A 17 de dezembro de 2020, Magali Aravena anunciou a separação de Salvio mas o casal reconciliou-se pouco tempo depois. No último Natal partilharam nas redes sociais fotos em família mas estariam já a passar por nova uma crise na relação.