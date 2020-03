Samaris abdica de seis milhões de euros ao escolher o Benfica

Samaris está de alma e coração no Benfica, apesar de não jogar com a regularidade desejada. Foi esse compromisso, sabe o CM, que o levou a renovar contrato em maio de 2019 quando estava prestes a tornar-se um jogador livre, abdicando de 6 milhões de euros.

O médio, de 30 anos, tinha uma proposta do Galatasaray de 4 milhões de euros limpos por época, num contrato de três temporadas (12 milhões no total). Mas recusou o convite dos turcos e assinou pelo Benfica até junho de 2023, recebendo 1,5 milhões limpos por ano (6 milhões ao todo, metade da verba oferecida pelo clube de Istambul).

Samaris começou a época a titular, mas perdeu espaço na equipa para a dupla Gabriel e Taarabt. Com a lesão do brasileiro, a demora de Weigl em se impor e as fragilidades defensivas, Bruno Lage voltou a colocar o grego de início com o Gil Vicente (vitória por 1-0, em Barcelos na 22ª ronda da Liga).

O médio jogou 90 minutos (em 2020 contava apenas 31 minutos em seis jogos) e ressentiu-se do esforço. Na quinta-feira, ao almoço, antes de o Benfica defrontar o Shakhtar na Liga Europa (3-3), disse a Lage que não estava em condições de jogar. Mas deve recuperar a tempo da receção de segunda-feira (20h45) ao Moreirense, da 23ª ronda da Liga.



Pizzi distinguido na Liga Europa

Pizzi, médio do Benfica que fez um golo e uma assistência frente ao Shakhtar, foi eleito para o onze da semana da Liga Europa.



O Basaksehir, que eliminou o Sporting, é o clube mais representado: três atletas.