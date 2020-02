Samaris contagia todo o plantel do Benfica

Samaris é o jogador que mais se esforça nos treinos e aquele que mais contagia, positivamente, a equipa". Esta é a forma como um dos elementos do grupo de trabalho do Benfica descreve, ao, o profissionalismo do grego, que na segunda-feira voltou à titularidade na vitória com o Gil Vicente (1-0).O médio esteve em bom plano no jogo de Barcelos e, no final, Lage frisou que a ausência do jogador do onze titular em partidas da Liga, durante quase quatro meses, foi mera "opção". Internamente Samaris é visto como um autêntico líder. Tal como na primeira metade da época passada em que nunca baixou os braços quando não era opção de Rui Vitória, o jogador manteve agora a mesma atitude no trabalho diário. Para os adeptos, o médio grego é visto com um portador do "verdadeiro ADN do Benfica". O que lhe valeu, no verão passado, a renovação até 2023, a pedido de... Bruno Lage.Depois de ter começado a Liga como titular, a derrota com o FC Porto na Luz (0-2) afastou Samaris da titularidade (saiu ao intervalo nesse jogo). De então para cá, Bruno Lage entendeu que as outras opções para o meio-campo davam mais garantias, nomeadamente no capítulo do passe. Com a chegada de Julian Weigl, o espaço do jogador de 30 anos ficou ainda mais reduzido. Até ao jogo com o Gil Vicente.Carlos Vinícius e Samaris saíram com problemas físicos do duelo com o Gil Vicente, mas não inspiram cuidados, pelo que devem ser titulares no jogo de amanhã com o Shakhtar, na 2ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa.Para o jogo em que o Benfica terá de anular a desvantagem de 2-1 do encontro na Ucrânia, Bruno Lage não deverá fazer grandes alterações em relação ao onze que venceu o Gil Vicente para a Liga. Para o jogo com os ucranianos na Luz, a UEFA designou o árbitro holandês Björn Kuipers.