Samaris evita operação após várias reuniões do departamento médico do Benfica

O grego Andreas Samaris esteve perto de ser operado ao tendão de Aquiles do pé direito, mas depois de várias reuniões do departamento médico do Benfica ficou decidido que iria realizar um tratamento que, ao que o CM apurou, está a resultar.O médio, que ficou de fora da lista de 25 inscritos para a Liga Europa, está já na reta final de recuperação da lesão que provocou grande apreensão nos responsáveis encarnados.A lesão não é de agora. As primeiras queixas surgiram no início do ano, com o jogador, de 31 anos, a alinhar em diversos encontros em nítido sacrifício. No regresso do campeonato, após a quarentena, só por uma vez jogou 90 minutos.Já nesta pré-época, as dores persistiram e foi aí que os médicos colocaram em cima da mesa a possibilidade de realizar uma cirurgia, que levaria o jogador a uma longa paragem.Acabou por avançar a opção de um tratamento conservador. Desta forma, as estruturas médica e técnica decidiram não saltar etapas de recuperação, que poderiam agravar o problema. Foi então estipulado que Samaris seria excluído da lista para a Liga Europa (entrou o reforço Todibo para o seu lugar), de forma a não apressar as etapas de recuperação.Nesta altura, o internacional grego já está na fase final da recuperação, efetuando trabalho de campo. e na Luz acreditam que dentro de um mês já poderá ser opção válida para Jorge Jesus. O técnico das águias, aliás, admira as qualidades do grego. Já trabalharam juntos na Luz entre 2013 e 2015 e quando o técnico rumou à Arábia Saudita tentou levar o médio para o Al-Hilal."Não ir à Champions foi uma martelada. Queremos ser candidatos na Liga Europa para recuperar algum desse dinheiro se formos campeões. Esse é o objetivo", disse Luís Filipe Vieira em entrevista à SIC. O líder dos encarnados reforçou que este será, se for eleito, o último mandato e que "o sucessor tem de ser preparado" para o seu lugar, para dar "continuidade". Entretanto, o candidato João Noronha Lopes exigiu esclarecimentos sobre as saídas de Tiago Dantas e Vinícius e confirmou o nome de Vítor Paneira como mandatário da candidatura.