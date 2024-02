Sandra Madureira contou a ‘Jamaica’ que espalhou terror na assembleia geral do FC Porto

Sandra Madureira também foi apanhada ao telefone. Tal como o marido, conhecido por ‘Macaco’, Sandra recusou fornecer o código de acesso ao seu telemóvel, mas acabou por ‘cair’ no telefone dos arguidos que o fizeram logo no dia das buscas. Um deles foi Carlos ‘Jamaica’ - o responsável pelo núcleo dos Super Dragões na Póvoa de Varzim -, que mantinha no seu telemóvel uma mensagem de Sandra, em que esta reconhecia o terror vivido na assembleia geral e assumia que também tinha participado na intimidação feita aos sócios que alegadamente estariam contra a alteração dos estatutos do FC Porto.









