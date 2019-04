Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sandro Rosell absolvido de branqueamento de comissões no futebol brasileiro

Foram também absolvidos outros cinco acusados no processo de lavagem de 20 milhões de euros de comissões pelos direitos televisivos de 24 jogos da seleção brasileira de futebol e de um contrato com a Nike.

O tribunal espanhol absolveu esta quarta-feira o ex-presidente do FC Barcelona Sandro Rosell, que enfrentava uma pena de seis anos de prisão, por branqueamento de comissões recebidas pelo também ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira.



O empresário Sandro Rosell, de 55 anos, que liderou o clube catalão de 2010 a 2014 e se encontrava há quase dois anos em prisão preventiva, foi absolvido ao abrigo do princípio 'in dubio pro reo' [em caso de dúvida é decidido em favor do acusado].



Além de Sandro Rosell, também foram absolvidos outros cinco acusados no processo de lavagem de 20 milhões de euros de comissões pelos direitos televisivos de 24 jogos da seleção brasileira de futebol e de um contrato com a Nike.



O acórdão da Audiência Nacional, tribunal com sede em Madrid, refere que depois de analisadas as provas produzidas em julgamento "não foi possível confirmar as alegações e, portanto, perante as dúvidas semeadas, prevaleceu o princípio de in 'dubio pro reo'".