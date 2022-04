Santa Clara apanha Estoril na tabela classificativa da Primeira Liga

O Santa Clara venceu este domingo o Estoril (2-0), nos Açores, e igualou os canarinhos no 8º lugar da Liga portuguesa.









Confortáveis na tabela classificativa, as equipas encararam o jogo de forma arrojada, sempre à procura do golo. Quer Santa Clara quer Estoril dispuseram de vários lances perigosos no primeiro tempo.

Aos 44’, Ricardinho, que tinha ameaçado momentos antes, marcou num remate forte de fora da área. Logo a seguir, o Estoril esteve perto de empatar, mas o cabeceamento de André Franco embateu na barra.





No retomar do jogo, o Santa Clara ampliou a vantagem. Abertura de Ricardinho para a desmarcação de Tagawa, que fez o 2-0. O Estoril tentou reduzir, mas não conseguiu acertar com a baliza contrária.