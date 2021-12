O Santa Clara respondeu bem à saída do treinador Nuno Campos e, orientado interinamente por Tiago Sousa, venceu esta sexta-feira em casa o V. Guimarães, por 1-0. Claramente melhor no 1º tempo, a equipa açoriana construiu as únicas oportunidades perante um Vitória inconsequente e irreconhecível. Varela ainda negou o golo a João Afonso, Jean Patric e Cryzan, mas aos 40’ Rui Costa deu mesmo corpo a essa supremacia, contornando o guarda-redes antes de fazer o 1-0 após assistência de Lincoln.









Na 2ª parte, como lhe competia, o Vitória assumiu mais o jogo, mas nem as alterações produzidas por Pepa tiveram resultados práticos e o Santa Clara não teve grandes dificuldades a defender a magra vantagem obtida, apesar de nos últimos minutos ter sido obrigado a recuar no terreno.