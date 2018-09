Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santos dá oportunidade a estreantes da Seleção

Selecionador assume que os riscos servem para ser corridos e vai experimentar jogadores contra a Croácia.

Por Rafael Duarte | 01:53

O jogo frente à Croácia, agendado para esta quinta-feira (19h45), no Estádio Algarve, é "a oportunidade certa para que os jogadores possam mostrar as suas capacidades", disse Fernando Santos, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Apesar de se tratar de um encontro de preparação, o selecionador nacional destaca a importância deste duelo. "É o início de um ciclo que acaba no Campeonato da Europa de 2020. A Croácia é vice-campeã do Mundo, um adversário muito forte, com fantásticos jogadores", destaca.



Na próxima segunda-feira Portugal recebe a Itália, no Estádio da Luz, no primeiro jogo da Liga das Nações. Apesar de se tratar, teoricamente, do principal adversário da seleção na luta pela liderança do grupo, Fernando Santos acredita que estes jogadores lhe dão garantias. "Os riscos são para ser corridos pelos treinadores e para mim esta é a melhor convocatória", diz, assegurando depois que assume todas as responsabilidades.



O técnico da equipa das quinas revelou ainda ter votado em Ronaldo para o prémio The Best, da FIFA. E desvaloriza a ausência do jogador desta convocatória. "A seleção nunca foi nem mais nem menos do que Cristiano Ronaldo".



PORMENORES

Lotação quase esgotada

São esperados mais de 22 mil adeptos, numa lotação de 28 mil. A última vez que Portugal jogou no Estádio Algarve foi em 2016, com a Letónia, e teve 21 mil apoiantes nas bancadas.



4 vitórias para Portugal

Portugal só sabe vencer a Croácia. A equipa das quinas soma duas vitórias em jogos oficiais e outras duas em particulares.