Santos recusa pensar na Itália e 'agradece' que Portugal seja anfitrião de jogo do Mundial Qatar2022

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, recusou esta sexta-feira pensar num eventual duelo com a Itália, nos 'play-offs' de apuramento para o Mundial2022, e destacou o facto de a 'equipa das quinas' ser anfitriã diante da Turquia.

Em declarações ao canal 11, o técnico reagiu ao sorteio dos 'play-offs' europeus, que colocou a Turquia no caminho de Portugal, nas meias-finais, sendo que, em caso de triunfo, a seleção nacional defrontará na final a Itália, atual campeã europeia, ou a Macedónia do Norte, que jogam entre si na outra meia-final do caminho C.

"O próprio [Roberto] Mancini [selecionador de Itália] disse que teriam de vencer a Macedónia do Norte e, só depois, pensar onde iriam jogar, se em Portugal ou na Turquia. Temos de nos concentrar em vencer a Turquia. Esse é que é o jogo importante, para podermos estar na final. Sorteio é sorteio, portanto não vale a pena discutir se era a equipa mais forte ou não", reagiu ao canal da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).