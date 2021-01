Santos vence Boca Juniors e garante final brasileira da Taça Libertadores

O Santos bateu, na madrugada desta quinta-feira, o Boca Juniors, por 3-0, e garantiu uma final brasileira da Taça Libertadores da América, em que defrontará o Palmeiras de Abel Ferreira.









Os golos de Pituca, aos 16 minutos, Soteldo (49’) e Lucas Braga (51’) deram a vitória ao Santos, sem que os argentinos Boca Juniors conseguissem inverter o resultado.

Esta é a terceira vez que a final da Libertadores é disputada por equipas brasileiras. Em 2005, o São Paulo defrontou o Athletico, sangrando-se campeão. No ano seguinte, voltou à final frente ao Internacional, que levou a taça para casa.

A final da Taça Libertadores da América será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 30 de janeiro.