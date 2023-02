O recente arraial de golos de João Mário, uma espécie de São João antecipado na Luz, é o resultado de uma decisão estratégica tomada por Roger Schmidt logo no início da época, inspirado no Sporting de 2015/16, que era treinado por Jorge Jesus. A veia goleadora do médio tem sido decisiva para fazer esquecer a saída de Enzo Fernández: o português marcou quatro dos seis golos nas duas últimas vitórias das águias para a Liga, já sem o influente médio argentino.









