"São pancadas atrás de pancadas. Estamos numa crise": Jesus frustrado com eliminação do Benfica da Liga Europa

Jorge Jesus não escondeu o sentimento de desolação após a derrota do Benfica com o Arsenal, que ditou a eliminação da Liga Europa.Confrontado sobre o que faltou à equipa para segurar a vantagem na eliminatória, o técnico admitiu que se tratou de incapacidade para "impedir o segundo e terceiro golo". "Faltou ser melhores no um para um, depois de termos feito um excelente jogo, contra uma grande equipa. Fomos mudando com as entradas, estava 1-1 mas queríamos o segundo golo. Tentámos ter sangue novo e mais capacidade ofensiva. Equipa foi premiada com segundo golo do Rafa e depois não conseguimos segurar o resultado com duas situações que não têm a ver com o coletivo", começou por analisar, o técnico do Benfica, em declarações à SIC Notícias.Jorge Jesus sublinhou, contudo, a boa exibição do Benfica e admitiu ser frustrante acabar eliminado. "A equipa fez melhor do que em Itália não há comparação possivel. Teve momentos de jogo de grande categoria. Falhámos em dois momentos mais fáceis do que outras situações e isto marca, não só no resultado mas emocionalmente Sais daqui frustrado, no fundo é isso. Face ao resultado e face ao jogo e oa momento. São pancadas atrás de pancadas. Estamos numa crise, a equipa está a tirar cabeça de fora e hoje podia ficar mais forte emocionalmente e confiante. Ao perder assim ainda fica pior", analisou.A fechar, Jorge Jesus abordou futuro próximo e negou estar arrependido de ter regressado ao Benfica. "Vai ser jogo a jogo, como hoje. O Benfica fez aqui uma grande partida. Hoje o que pretendia era passar a eliminatoria, agora o campeonato é segunda-feira com o Rio Ave. Arrependido? Não", concluiu o técnico.