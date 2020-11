Sara Alves Sequeira deixa cargo de vogal na SAD do Sporting

Sara Alves Sequeira renunciou ao cargo de vogal na SAD do Sporting, por motivos pessoais, anunciou esta terça-feira a sociedade desportiva em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A SAD 'leonina' deu conta da saída de Sara Alves Sequeira, suplente do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube, que integrou a administração da sociedade em 01 de outubro de 2019, juntamente com Maria José Sancho, tendo em vista o cumprimento do regime de representação equilibrada entre homens e mulheres nesta estrutura.

Após a saída de Sara Alves Sequeira, a SAD do Sporting, liderada por Frederico Varandas, conta com os vogais Francisco Salgado Zenha, João Ataíde Sampaio, André Bernardo, Nuno Correia da Silva e Maria José Sancho.

Esta mudança na SAD ocorre sete meses depois de Miguel Cal ter deixado a administração, tendo sido substituído por André Bernardo, já depois de o suplente ter sucedido a Francisco Rodrigues dos Santos na direção do clube.