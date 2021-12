Pablo Sarabia é um dos destaques do Sporting, mas a sua permanência para lá de junho de 2022 é quase impossível, apesar de esse ser o sonho dos responsáveis leoninos, do técnico Rúben Amorim e dos adeptos, apurou o CM.O elevado ordenado que aufere, o facto de ter ligação contratual com o PSG e de querer fazer um grande Mundial em 2022, para fazer um novo contrato de longa duração, são fatores de peso que o afastam de Alvalade.