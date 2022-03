O regresso de Sarabia ao onze do Sporting vai atirar Slimani novamente para o banco de suplentes. Ao que o CM apurou, no jogo deesta quarta-feira (20h45) da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, tudo indica que o avançado argelino será o sacrificado no onze para acomodar a entrada do titularíssimo espanhol.