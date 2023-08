Sauditas querem vaga na Champions europeia para o campeão nacional

A Federação da Arábia Saudita tem intenção de colocar o campeão nacional a disputar a Liga dos Campeões Europeus, avança esta quarta-feira o jornal italiano Corriere dello Sport.A instituição quer aproveitar o novo formato que a competição irá adotar a partir da época 2024-2025, com 36 equipas e oito jogos para disputar antes da fase a eliminar.De acordo com o referido jornal, nos próximos meses a federação saudita poderá formular um pedido à UEFA no sentido de o campeão nacional surgir como "joker", retirando uma vaga de acesso à Liga dos Campeões a um clube europeu.O objetivo passa por aumentar a visibilidade do país, dos emblemas e dos jogadores, no seguimento do investimento que tem vindo a ser incrementado para melhorar a competitividade da liga.