SC Braga a um ponto da qualificação na Taça da Liga

O Sp. Braga está a um ponto do apuramento para a final four (final a 4) da Taça da Liga, que pela terceira época consecutiva decorrerá no seu próprio estádio, depois deste domingo ter vencido em casa o Marítimo (2-1). A equipa de Ricardo Sá Pinto cedo começou a construir o triunfo diante de um adversário que esta temporada já tinha empatado na Pedreira para a Liga.Aos 11 minutos, Paulinho assistiu André Horta para o primeiro golo do encontro. A superioridade arsenalista ficou ainda mais evidenciada quando, pouco depois da meia hora (34 minutos), o próprio Paulinho ampliou para 2-0 na sequência de um cruzamento de Sequeira.O Marítimo ainda encurtou distâncias, através de Bambock (66 minutos), conseguindo, de algum modo, reavivar a luta pelo resultado, mas o Sp. Braga acabaria mesmo por garantir o segundo triunfo noutros tantos jogos do Grupo A e agora discutirá o apuramento frente ao Paços de Ferreira, que venceu em Penafiel por 2-1