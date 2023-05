Com o 3.º lugar - e consequente apuramento para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões - garantido na jornada anterior, o Sp. Braga venceu facilmente (3-0) o despromovido P. Ferreira no derradeiro jogo da Liga. Um bom ensaio da equipa minhota para a final da Taça de Portugal, que vai disputar no próximo domingo no Jamor frente ao FC Porto.









A supremacia bracarense começou a ser evidenciada bem cedo. Bruma (8’) atirou ao poste e no mesmo minuto Álvaro Djaló fez o 1-0. A resposta pacense foi débil e, após várias tentativas, Ricardo Horta (29’) ampliou para 2-0. A diferença só não ficou mais alargada porque Djaló rematou ao poste e, ainda antes do intervalo, Gaitán protagonizou o melhor momento dos castores, também com um remate ao ferro.

No 2.º tempo, Banza (51’) ampliou para 3-0 e o resultado permitiu que Artur Jorge fizesse a gestão física do plantel, com as saídas dos influentes Ricardo Horta e Al Musrati, sensivelmente à hora do jogo, e mais tarde (72’) de Bruma, acrescentando-se que o guarda-redes Matheus nem sequer foi convocado.