SC Braga e V.Guimarães vencem e convencem rumo ao play-off da Liga Europa

O Sporting de Braga ficou esta quinta-feira mais próximo do 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Europa de futebol, ao vencer por 4-2 na visita ao Brondby, com dois golos nos descontos.Em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória, na Dinamarca, o alemão Dominik Kaiser 'bisou' para a formação nórdica, aos 15 e 49 minutos, sendo que, pelo meio, Paulinho e André Horta marcaram para os bracarenses, aos 18 e 20.Quando o empate parecia certo, Ricardo Horta colocou o Sporting de Braga novamente na frente, aos 90+1 minutos, antes de o islandês Hjortur Hermannsson, com um golo na própria baliza, dar maior conforto aos minhotos na eliminatória, aos 90+4.A partida da segunda mão está agendada para a próxima quinta-feira, dia 15 de agosto, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga.O Vitória de Guimarães venceu esta quinta-feira por 3-0 em casa do Ventspils, da Letónia, em encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, e ficou com presença quase garantida no 'play-off'.No Estádio Daugavas, em Riga, o avançado Davidson, aos 30 minutos, e os médios Pepê e Amoah, aos 50 e 80, respetivamente, construiram o triunfo que deixa a formação de Ivo Vieira confortável para a segunda mão e bem encaminhada para a ronda de acesso à fase de grupos, em que já está inserido o Sporting, por ter terminado em terceiro lugar no ultimo campeonato português.A passagem à ronda decisiva poderá ficar confirmada no desafio agendado para o Estádio D. Afonso Henriques, em 14 de agosto, pelas 17h00, com o 'play-off' a realizar-se em 22 e 29 de agosto.