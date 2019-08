SC Braga solidário com Sá Pinto após incidente em avião da Ryanair

O Sp. Braga manifesta "total solidariedade" com o seu treinador, Ricardo Sá Pinto, em relação ao episódio de sexta-feira, no Aeroporto de Faro, em que foi expulso de um avião da Ryanair por alegado mau comportamento."O que tivemos conhecimento foi que um elemento da tripulação foi arrogante e implicativo com o Ricardo Sá Pinto. Perante tanta impertinência, ele reagiu e, como é natural, a tripulação chamou a polícia, que o convidou a abandonar o avião", explicou aoAntónio Salvador, presidente do Sp. Braga, manifestando "apoio inequívoco" ao técnico e lamentando o "triste episódio".Entretanto, o treinador do Sp. Braga nega qualquer atitude menos correta e já fez saber que vai processar a companhia aérea. Mais de uma dezena de passageiros deste voo de ligação entre Faro e o Porto já manifestou disponibilidade para testemunhar a favor de Sá Pinto."O problema começou quando o chefe da tripulação de cabine chamou a atenção de Sá Pinto por causa do telemóvel. Depois, quanto ele estava com a perna esticada, disse de modo desagradável para recolher a perna. E depois o Sá Pinto exaltou-se um pouco, mas nunca o tratou mal. Falou alto... Exaltou-se", explicou Alexandre Carvalho, que se encontrava no lugar 5C do voo da Ryanair.Sá Pinto acabou por dormir no Algarve e viajar ontem, no voo das 06h00, da TAP, fazendo escala em Lisboa, dirigindo assim o treino que se iniciou às 10h00 na Academia do Sp. Braga.