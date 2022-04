Dois golos de Schettine valeram um precioso triunfo do Vizela sobre o Arouca, por 2-1, num jogo em que o árbitro Artur Soares Dias saiu ao intervalo devido a lesão.





Num duelo de aflitos, foi o Arouca o primeiro a dar sinal de perigo com um cabeceamento de André Silva à trave. Mas foi o Vizela quem se colocou em vantagem por Schettine, que culminou uma bela jogada ofensiva. A reação do Arouca chegou num livre direto de Alan Ruiz. Os forasteiros ainda atiraram à trave por Arsénio, mas a noite era do Vizela e de Schettine, que fez o 2-1. Um novo fôlego na luta pela manutenção.