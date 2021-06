Patrik Schick foi a grande figura da República Checa, ao marcar os dois golos da vitória por 2-0 sobre a Escócia, em jogo do Grupo D.O avançado do Bayer Leverkusen abriu o ativo aos 42 minutos, com um desvio de cabeça após cruzamento de Coufal. Inspirado, protagonizou depois, aos 52 minutos, um dos momentos mais altos do torneio, até agora, com um remate arqueado a mais de 45 metros da baliza. Foi o ‘Schick mate’ dos checos numa partida em que a Escócia deu boa réplica mas mostrou falta de definição nos lances de ataque.