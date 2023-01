Roger Schmidt não está preocupado com os recentes deslizes do Benfica para o campeonato e mantém intacta a confiança na conquista do título, apurou o CM.



Até à 13.ª jornada, quando a Liga foi suspensa devido ao Mundial no Qatar, o Benfica registou apenas um empate em 13 jornadas, vencendo os restantes 12 jogos.









