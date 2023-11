Schmidt acredita que principal perigo da equipa do Sporting vem de Gyokeres

Roger Schmidt não vai mexer na defesa com três centrais no dérbi de amanhã (20h30, BTV), pois acredita que o principal perigo da equipa do Sporting vem do avançado sueco Viktor Gyokeres.



A preparação do importante jogo com os leões tem girado muito em torno das movimentações do goleador dos rivais. Quer seja quando guarda a bola usando o físico, quer seja nas imensas correrias que faz nos lances em profundidade, a mensagem do técnico alemão do Benfica tem sido clara: tentar tirar a bola no imediato ao sueco ou, através de superioridade numérica, evitar lances de um para um.









