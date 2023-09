Roger Schmidt está a ponderar dar descanso a Di María no jogo de sábado em Vizela para a Liga, já a pensar na primeira jornada da fase de grupos da Champions com o Salzburgo, na próxima quarta-feira.



O argentino de 35 anos regressou na quinta-feira dos trabalhos da sua seleção (esteve em campo 28 minutos com o Equador e 90 com a Bolívia), e não deu nenhuma indicação de fadiga ao departamento médico do Benfica.









