“Roger Schmidt ajudou, em pouco tempo, a equipa a acreditar em si mesma. Creio que todos os jogadores têm uma relação muito boa com o treinador. O que gosto e o que vejo é que ele se preocupa com a opinião da equipa, existe sempre uma boa comunicação entre nós”, disse esta quarta-feira Odysseas, quando recebeu o prémio de melhor guarda-redes do mês de setembro.









Ver comentários