Roger Schmidt reconhece que o calendário do Benfica até final da época é "difícil" mas deixa uma garantia antes do jogo deste domingo em Barcelos: "Não o mudaria [o calendário]. Está tudo nas nossas mãos. Não é fácil ser campeão, os jogos no final do campeonato são sempre difíceis. Mas estamos concentrados no jogo com o Gil Vicente", disse o técnico, na véspera de a equipa rumar ao Norte.









