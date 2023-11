“Temos de falar da situação no grupo, porque já não está só nas nossas mãos. O que temos de fazer agora é focar neste jogo e começar a ganhar jogos ou o futebol europeu acaba para nós”, avisou ontem Roger Schmidt. O técnico do Benfica admitiu que a visita de hoje (17h45) à Real Sociedad é “crucial” quando a equipa tem zero pontos e é última classificada no Grupo D da Champions.









