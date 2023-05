Roger Schmidt não abdica de Gonçalo Ramos no ataque do Benfica frente ao Portimonense, apesar de o avançado atravessar a maior seca de golos da temporada (sete jogos seguidos).



O técnico alemão acredita que é uma questão de tempo até que o jogador volte a faturar e por isso vai mantê-lo no onze, no importante jogo de sábado, apurou o CM.









