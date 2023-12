Schmidt diz que maioria dos adeptos do Benfica estão "muito satisfeitos"

O treinador do Benfica disse esta quinta-feira que a maioria dos adeptos estão "muito satisfeitos" com a equipa, referindo que o grupo conseguiu uma "grande evolução" desde que chegou aos 'encarnados'.

Em conferência de imprensa de antevisão do próximo encontro, com o Farense, Roger Schmidt lembrou que o Benfica ainda pode fazer uma primeira volta "melhor do que na época passada" e desvalorizou as críticas, dizendo que "as pessoas mais negativas são sempre as mais ruidosas".



"Isso é perfeitamente normal no futebol e não só. Também é assim na nossa sociedade. Há sempre pessoas que criticam e aproveitam a oportunidade para aparecer quando alguma coisa corre mal e fazerem barulho, mas sei que a maioria dos adeptos estão muito satisfeitos com a equipa", disse o técnico, no auditório do Benfica Futebol Campus, no Seixal, depois de alguma contestação no final do encontro da I Liga de futebol, que os 'encarnados' empataram 0-0 frente ao Moreirense.



Schmidt comparou, por outro lado, "a situação em que estava o Benfica" quando chegou ao clube com "a situação em que está agora", considerando que foi "uma grande evolução" e insistiu que os 'encarnados' têm 29 pontos em 36 possíveis" na I Liga e, por isso, "ganhando sempre, é possível fazer uma primeira volta melhor do que na época passada".



O técnico frisou, ainda, que essa pontuação foi obtida apesar de ter perdido "jogadores muito importantes durante muito tempo", por lesão, como "David Neres, Alex Bah, Orkun Kokçu e Juan Bernat", ou "internacionais de topo por muito dinheiro no final da última época".



"Juntamos tudo isto e mesmo assim ganhámos 29 pontos em 36. E merecemos cada ponto. Merecemos cada ponto que conquistámos e merecíamos também ganhar os outros três jogos. As outras equipas não foram melhores. Nós fomos melhores", vincou.



Sobre o encontro de sexta-feira, frente ao Farense, o técnico disse esperar "um jogo parecido" ao anterior, frente a uma equipa com "um estilo de jogo diferente", mas que "dificulta muito a vida aos adversários".



"Já marcaram muitos golos, quase tantos como nós, e isso diz tudo. É uma equipa confiante, começaram muito bem a I Liga e temos de estar preparados, como sempre no nosso estádio, para uma equipa que não tem nada a perder e a jogar para fazer uma surpresa", advertiu Schmidt.



O Benfica recebe o Farense na sexta-feira, em partida da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.



A equipa orientada por Roger Schmidt procura regressar às vitórias, após o empate 0-0 na deslocação a Moreira de Cónegos, na jornada anterior, resultado que permitiu ao Sporting voltar a isolar-se no comando do campeonato com mais dois pontos.