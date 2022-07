A possibilidade de Enzo Fernández ser integrado de imediato nos trabalhos da equipa do Benfica, após a eliminação do River Plate na madrugada desta quinta-feira da Taça Libertadores, deixou entusiasmado o treinador Roger Schmidt, apurou o Correio da Manhã.



Com o afastamento dos argentinos da competição de clubes mais importante da América do Sul, o médio deixa de ter a possibilidade de discutir o troféu, que era o seu grande desejo antes de deixar o River Plate.









