É a Liga dos Campeões, por isso, damos sempre o nosso melhor. É uma obrigação demonstrar a nossa melhor qualidade e mentalidade. Tentaremos fazer um bom jogo e vencer." É com esta postura de total empenho que Roger Schmidt quer a sua equipa no jogo desta quarta-feira com o Maccabi Haifa, que encerra a fase de grupos da Liga dos Campeões e em que o Benfica já garantiu um lugar nos oitavos de final.