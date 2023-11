A contratação de Jurásek no início da temporada não foi consensual no Benfica. Roger Schmidt mostrou-se irredutível em relação à sua aquisição, mesmo contra o parecer negativo do departamento de observação e análise do clube, apurou o CM.



Para o lugar de Grimaldo a estrutura do futebol, com o acordo do técnico, definiu o húngaro Kerkez como o principal alvo para o lado esquerdo da defesa.









Ver comentários