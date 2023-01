"A chave para vencer será focar-nos no nosso plano, sermos disciplinados e acreditarmos em nós. Podemos vencer qualquer equipa, no nosso estádio", disse Roger Schmidt na antevisão do primeiro dérbi contra o Sporting desde que chegou a Portugal.



O alemão está à espera de um "grande jogo": "É um dérbi lisboeta e ambas as equipas jogam um futebol atacante, jogam sempre o mesmo estilo, independentemente do adversário.









