Schmidt lança sinal de alerta aos jogadores para duelo nas Caldas da Rainha

"O mais importante é levar tudo muito a sério, desde a primeira ronda. Quando chegas às meias-finais e final não tens de te preocupar mais com a motivação dos jogadores. Mas no início, particularmente, é preciso ter cuidado”, disse Roger Schmidt esta sexta-feira na antevisão do jogo deste sábado, relativo à 3ª eliminatória da Taça de Portugal, diante do Caldas (Liga 3).









O técnico alemão espera um “jogo difícil” e lembra que o Benfica venceu três vezes a competição, nos últimos 25 anos. “É muito difícil ganhar esta competição. Temos falado sobre isto. Tentaremos mudar o chip da Liga dos Campeões para a Taça de Portugal e os meus jogadores já demonstraram esta época que têm uma boa atitude”, salientou.

Para o duelo nas Caldas da Rainha, o treinador assume que vai fazer alterações ao onze habitualmente titular: “Ainda não tomei as últimas decisões. Pode ser que mudemos alguns jogadores, mas na semana passada demonstrámos que conseguimos vencer com outros jogadores sem ter impacto na equipa.”









Leia também João Victor e Veríssimo prontos para os primeiros minutos da temporada O alemão falou sobre Enzo e deixou um desejo sobre o argentino: “Não prevejo não ter o Enzo depois do Mundial, ele está no sítio onde deve estar para se desenvolver.”

Para o jogo da Taça de Portugal, o técnico revelou que Bah está doente e que André Almeida pode ir a jogo.